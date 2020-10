L'appel à suivre le Tour des Flandres depuis son domicile n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. "Les fans de cyclisme ont écouté", s'est réjoui Tomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics, l'organisateur du 'Ronde'. La gouverneure de Flandre orientale, Carina Van Cauter, s'est également montrée satisfaite. "Les images parlent d'elles-même", a-t-elle déclaré."Nous avons insisté sur ce message les dernières semaines, peut-être jusqu'à l'ennui, mais les supporters sont bel et bien restés chez eux pour suivre la course", a dit Van Den Spiegel. "En partie grâce aux fans, nous avons pu profiter de la course et ce même pendant cette période exceptionnelle." "Nous avions annoncé une +édition limitée+ de ce Ronde et nous y sommes parvenus", a dit Carina Van Cauter, gouverneure de Flandre orientale. "Je tiens à remercier les fans mais aussi tous les membres des services de sécurité qui ont travaillé d'arrache-pied pour rendre cette course sûre, à l'instar de l'organisation et des autorités locales." Dimanche, la 104e édition du Tour des Flandres s'est déroulée sans public dans les côtes et les zones pavées en raison de la pandémie de coronavirus. Les zones de départ, à Anvers, et d'arrivée, à Audenarde, étaient également interdites au public. (Belga)