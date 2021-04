Mathieu van der Poel, vainqueur de l'édition 2020 du Tour des Flandres, sera forcément le leader de l'équipe belge Alpecin-Fenix dimanche au départ du 105e Ronde l'histoire à Anvers. Le Néerlandais sera notamment accompagné du champion de Belgique Dries De Bondt.En 2020, au terme d'une édition repoussée en automne en raison de la pandémie de coronavirus, 'MVDP' s'était imposé dans un sprint à deux contre Wout van Aert. Vainqueur cette saison des Strade Bianche, d'une étape du Tour des Émirats arabes unis ainsi que de deux étapes sur Tirreno-Adriatico, il a dû se contenter de la 58e place mercredi sur les routes d'À Travers la Flandre. Dimanche, il pourra compter sur le soutien de Dries De Bondt mais aussi sur Otto Vergaerde, Jonas Rickaert et Gianni Vermeersch. Le Suisse Silvan Dillier et le Néerlandais Oscar Riesebeek viennent compléter l'effectif. À noter que malgré le report de Paris-Roubaix, prévu le 11 avril mais reporté en octobre, le Néerlandais de 26 ans n'a pas ajouté l'Amstel Gold Race (18/4) à son programme, à l'instar de Wout van Aert. Il va observer un temps de repos avant de se remettre au mountainbike. Le vainqueur sera connu à Audenarde après 263,7 kilomètres de course. En cas de victoire, Van der Poel serait le premier à signer deux victoires de rang depuis le Suisse Fabian Cancellara (2013-2014). Tom Boonen (2005-2006) et Stijn Devolder (2008-2009) sont les deux derniers Belges à avoir signé pareil exploit. (Belga)