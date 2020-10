Tour des Flandres - Oliver Naesen, 7e, terminera sa saison aux Trois Jours de Bruges-La Panne

Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) a terminé pour la deuxième année de suite à la 7e place du Tour des Flandres. Le Belge, parti en contre derrière Wout van Aert et Mathieu van der Poel dans la finale, a été repris à 10 km de l'arrivée."Les trois meilleurs coureurs du jour sont sortis du groupe. J'ai essayé de les suivre pour tenter de signer un bon résultat. J'étais à l'avant dans le Koppenberg quand les premières attaques sont tombées. Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe ont accéléré. Van Aert a été capable de les rejoindre, pas moi", a expliqué Naesen. Julian Alaphilippe a ensuite dû abandonner après avoir percuté une moto. "Je n'ai encore rien vu. J'ai ensuite tenté ma chance, en vain. C'est la course. Mercredi, je terminerai ma saison aux Trois Jours de Bruges-La Panne. Je suis prêt pour les vacances", a ponctué Naesen. (Belga)

