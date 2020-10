La 104e édition du Tour des Flandres, immanquable rendez-vous sportif qui draine chaque année des centaines de milliers de spectateurs, sera exceptionnellement fermée au public dans les côtes et les secteurs pavés de dimanche. La course, elle, s'annonce ouverte. Nombreux sont les candidats à la succession de l'Italien Alberto Bettiol.Comme chaque année, c'est un costaud qui lèvera les bras au 'Ronde'. Cette édition 2020, repoussée du printemps à l'automne en raison de la pandémie de coronavirus, n'y échappera pas. Le parcours est un peu plus court que d'habitude avec 243,3 kilomètres entre Anvers et Audenarde mais présente la plupart des habituelles difficultés, hormis le Mur de Grammont. L'enchaînement final Vieux Quaremont-Paterberg devrait une nouvelle fois être décisif, la ligne d'arrivée étant placée à 13 kilomètres du sommet de ce dernier. Les deux plus grand favoris à la victoire se nomment Wout van Aert (Jumbo-Visma) et le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Vainqueur sortant, l'Italien Bettiol a démontré qu'il était en forme, comme en témoigne sa 4e place à Gand-Wevelgem dimanche dernier. Il formera un redoutable duo avec Sep Vanmarcke au sein de l'équipe EF Pro Cycling. Julian Alaphilippe sera lui au départ de son premier 'Ronde'. Le Français arborera son maillot arc-en-ciel et sera le leader d'une équipe Elegant-Quick Step qui aura bien d'autres atouts dans sa manche avec Yves Lampaert, Kasper Asgreen, 2e en 2019, Florian Sénéchal et Zdenek Stybar. Le Français pourrait devenir le sixième à s'imposer avec le maillot arc-en-ciel, succédant notamment à Eddy Merckx et Peter Sagan. D'autres coureurs seront à surveiller avec le tandem Tim Wellens - John Degenkolb (Lotto Soudal), Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) ou encore Mads Pedersen (Sunweb), lauréat de Gand-Wevelgem, Matteo Trentin (CCC) et Stefan Küng (Groupama - FDJ). Outre Bettiol, deux anciens vainqueurs seront au départ avec Alexander Kristoff (UAE Emirates) et Niki Terpstra (Total Direct Energie). Greg Van Avermaet (CCC) ne sera lui pas de la partie. Le Belge n'a pas encore complètement récupéré de sa lourde chute à Liège-Bastogne-Liège le 4 octobre. (Belga)