Tour du Finistère - Benoît Cosnefroy résiste au peloton, Sean De Bie deuxième

Le Français Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) a remporté le Tour du Finistère (1.1), samedi. Après 196,3 km de course entre Saint-Evarzec et Quimper, Cosnefroy s'est imposé devant Sean De Bie (Bingoal-Pauwels Sauces-WB) et le Norvégien Rasmus Tiller (Uno-X).Cinq coureurs s'échappaient dès les premiers kilomètres de course: Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), Gil Gelders (Bingoal-WB), les Français Louis Louvet (St-Michel-Auber 93) et Samuel Leroux (Xelliss-Roubaix Lille Métropole) et le Canadien Matteo Dal-Cin (Rally Cycling). Louvet lâchait prise à 35 km de l'arrivée, laissant ses compagnons d'échappée à quatre devant. L'échappée prenait fin à 10 km de l'arrivée. Les attaques se multipliaient dans le peloton. Sur la bosse finale, le Français Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) prenait quelques mètres en compagnie de trois autres coureurs et résistait au retour du peloton pour s'imposer. Sean De Bie (Bingoal-Pauwels Sauces-WB) échouait de peu à la deuxième place, devant le Norvégien Rasmus Tiller (Uno-X). Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert) prenait la cinquième place. Cosnefroy, 25 ans, signe le 10e succès de sa carrière, le premier de la saison. Il succède au palmarès à son compatriote Julien Simon, vainqueur de la dernière édition, disputée en 2019. (Belga)

