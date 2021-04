David Gaudu (Groupama-FDJ) a remporté samedi la 6e et dernière étape du Tour du Pays basque (WorldTour). Le Français s'est présenté à l'arrivée à Arrate en compagnie du Slovène Primoz Roglic. Les deux hommes ont pu lever les bras au ciel: Gaudu en tant que vainqueur d'étape et le Slovène comme lauréat du classement général. "Il a été un seigneur de me laisser la victoire", a souligné Gaudu, dans l'interview flash d'après course, considérant que ce succès était "la cerise sur le gâteau" après une belle semaine."Je suis très heureux de m'être imposé à Arrate, un haut-lieu du cyclisme au Pays basque", a confié Gaudu. "Ce n'était pas en échappée, c'était du WorldTour, c'était à la pédale. J'arrive avec un très grand Primoz Roglic, comme toujours. Il a été un seigneur de me laisser la victoire et de gagner le général, merci à lui." Cette dernière étape, courte (112 km), comprenait pas moins de sept ascensions répertoriées. "C'était la journée la plus dure de la semaine, c'était l'étape reine", confie Gaudu. "J'étais très motivé sur ce tour du Pays basque pour faire de belles choses, J'étais tous les jours dans le match grâce à l'équipe. J'ai pu garder de l'énergie au fur et à mesure des jours. Merci à l'équipe de m'avoir fait confiance et aujourd'hui c'est la petite cerise sur le gâteau." A 24 ans, Gaudu compte six victoires professionnelles. L'Espagne lui réussit bien vu qu'il avait remporté deux étapes de la Vuelta 2020. (Belga)