Emma Meesseman, 26 ans, a été désignée MVP, meilleure joueuse, du tournoi de qualification olympique disputé depuis jeudi au Versluys Dôme d'Ostende et qui s'est achevé dimanche.L'intérieure flandrienne aura réussi une moyenne de 20.3 points, 6 rebonds et 3.3 assists à l'issue des trois matches de la Belgique contre le Canada (56-61), le Japon (92-84) et la Suède (61-53). Les Belgian Cats ont décroché leur billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo pour la première fois de l'histoire en basket féminin. Julie Allemand, la meneuse liégeoise, 23 ans, a été désignée aussi pour figurer dans le cinq majeur du tournoi avec 10 pts, 5.3 assists et 3 rebonds de moyenne. La Canadienne Nathalie Achonwa ainsi que les Japonaises Saki Ayashi et Ramu Tokashiki complètent le 'Best five' de ce tournoi qualificatif. (Belga)