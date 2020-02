Le Canada a assuré son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo en prenant la mesure de la Suède 50-80 (mi-temps: 31-37) samedi au tournoi de qualification olympique d'Ostende.Victorieuses de la Belgique en ouverture jeudi (61-56), les Canadiennes engrangent un second succès et rejoignent le plateau des JO l'été prochain. La Suède, également dominée par le Japon jeudi (75-54), peut toujours se qualifier tout comme les Belgian Cats qui s'affrontent dimanche (15h00). Une victoire de la Belgique, qui s'est imposée face au Japon samedi (92-84) qualifierait les Belgian Cats pour la première fois de leur histoire pour les Jeux Olympiques. En cas de défaite par contre (de moins de 15 points), il faudrait espérer pour les filles de Philip Mestdagh un succès du Canada sur le Japon dimanche (18h05) en clôture du tournoi au Versluys Dôme. Dans l'un des deux groupes disputés à Belgrade, en Serbie samedi, le Nigéria, malgré sa défaite contre les Serbes (70-64) a assuré aussi sa qualification. Les Nigérianes avaient battu le Mozambique 85 à 51 lors de leur premier match. A Bourges, la France, victorieuse de l'Australie (72-63) puis du Brésil, a décroché aussi ticket. La Chine, la France, le Nigéria, et le Canada rejoignent les Américaines, qualifiées comme championnes du monde, et le Japon, qualifié comme pays organisateur, pour le tournoi de basket féminin des JO du 27 juillet au 9 août à Tokyo. Neuf autres équipes seront qualifiées dimanche soir pour compléter le plateau des 12 équipes à Tokyo. Les Belgian Cats, battues jeudi par le Canada (61-56), vont tenter d'aller chercher un ticket. Elles affrontent le Japon samedi (18h05) et la Suède dimanche (15h00) au Versluys Dôme d'Ostende. (Belga)