Cédric Nuytinck est en bonne voie pour se qualifier pour le 2e tour du tournoi européen de qualification olympique de tennis de table après la première journée mercredi à Guimaraes au Portugal.Nuytinck, tête de série N.10, s'est d'abord imposé 4-0 (11-3, 11-5, 11-8, 11-7) contre le Turc Abdullah Yigenler avant de récidiver sur le même score contre l'Ukrainien Yevhen Pryshchepa (11-9, 11-7, 11-7, 12-10). Il occupe la tête du groupe G et jouera son dernier match jeudi à 16h10 heure belge contre l'Israélien Michael Tauber. Florent Lambiet, pour sa part, est mal embarqué dans le groupe F avec une défaite 3-4 (11-4, 8-11, 11-7, 9-11, 9-11, 11-9, 7-11) contre le Finlandais Alex Naumi. Le Liégeois, tête de série N.14, s'est ensuite incliné 2-4 (9-11, 7-11, 6-11, 12-10, 11-9, 8-11) face au Britannique Samuel Walker. Lambiet est 4e et dernier de son groupe et jouera encore jeudi à 16h10 heure belge contre le Luxembourgeois Eric Glod. Chez les dames, Lisa Lung, tête de série N.16, a pris un mauvais départ avec une défaite 2-4 face à la Slovène Katarina Strazar (13-11, 8-11, 6-11, 11-4, 9-11, 8-11) avant de s'incliner sur le même score contre la Biélorusse Dario Trigolos (8-11, 12-10, 6-11, 6-11, 11-6, 9-11). Lung est 4e et dernière du groupe J et disputera son dernier match jeudi à 13h40 heure belge contre la Lituanienne Kornelija Riliskyte. Dans le groupe D, Nathalie Marchetti, tête de série N.22, s'est inclinée 0-4 (7-11, 9-11, 3-11, 14-16) contre l'Espagnole Galia Dvorak. Marchetti jouera sa qualification pour le 2e tour jeudi à 12h00 heure belge contre l'Ukranienne Solomiya Brateyko. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le deuxième tour. Quatre tickets olympiques pour les dames et cinq pour les messieurs sont en jeu. Le tournoi dure jusque dimanche. (Belga)