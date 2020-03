Toutes les compétitions de handball au niveau national, régional et provincial sont suspendues jusqu'au 31 mars, a annoncé jeudi l'Union royale belge de handball jeudi. Les deux rencontres amicales des Black Arrows, l'équipe nationale féminine, face à la Finlande sont également annulées."Les fédérations suivent ainsi le conseil du gouvernement fédéral de mettre fin aux manifestations en salle de plus de 1000 personnes afin de prévenir et de ralentir autant que possible la propagation du coronavirus dans notre pays", a expliqué l'URBH dans son communiqué. "En ce qui concerne les entraînements, nous conseillons à nos clubs de consulter les autorités communales/les propriétaires. Les fédérations n'ont aucune autorité à cet égard." Les finales de la Coupe de Belgique dames et messieurs prévues le 11 avril sont actuellement maintenues jusqu'à nouvel ordre. "Étant donné que la situation peut changer d'une minute à l'autre, nous allons essayer, en concertation avec la Ligue Francophone de Handball et la Vlaamse Handbal Vereniging, de communiquer rapidement via nos médias sociaux", a conclu l'URBH. (Belga)