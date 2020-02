En 2019, la cellule des saisies du SPF Santé publique a traité 304 dossiers de trafic illégal de plantes ou d'animaux. La cellule a constaté 115 infractions et a adressé 32 avertissements. Elle a également procédé à 52 saisies et a provoqué 25 abandons volontaires, indique samedi la Dernière Heure.Un grand nombre de reptiles (tortues et serpents) mais aussi des rapaces et des perroquet ont été saisis. 139 plantes (essentiellement des cactus) ont également été saisies. La cellule a également confisqué 60 kilos d'ivoire, une corne de rhinocéros et 49 animaux naturalisés. Les contrôles ont été réalisés dans des magasins, animaleries, chez des éleveurs, des particuliers, chez des antiquaires, brocanteurs, etc, précise la DH. (Belga)