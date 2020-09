Le trafic sur le ring extérieur de Bruxelles est rétabli, après une matinée de perturbations causées par deux accidents mardi matin, selon le centre flamand de la mobilité (Vlaams Verkeerscentrum). Deux voies avaient été bloquées à hauteur de Jette et Machelen où, à chaque fois, deux camions sont entrés en collision.Un camion avec remorque avait aussi dérapé sur l'A12 à hauteur de Londerzeel, et deux voies avaient encore été bloquées à cet endroit également. Les routes ont été dégagées à Jette et à Machelen vers 09h00. Vers 09h45, c'était également le cas à Londerzeel. (Belga)