Jordan Lukaku revient en Belgique et s'est engagé avec l'Antwerp. Le petit frère de Romelu Lukaku est prêté jusqu'au terme de la saison par la Lazio, a annoncé lundi le club romain.Lukaku, 26 ans, va connaître son troisième club en Belgique après des passages au RSC Anderlecht (2012-2013) et Ostende (2013-2016). En 2016, il a rejoint la Lazio où il a disputé 85 rencontres dont seulement 13 la saison dernière. Cette saison, il n'a pas encore joué la moindre minute pour les Romains. International belge à huit reprises, Jordan Lukaku n'a plus été rappelé en équipe nationale depuis le mois de juin 2018 où il figurait dans la pré-sélection pour le Mondial 2018 en Russie. (Belga)