L'Antwerp a officialisé lundi les arrivées de Nana Ampomah et Guy Mbenza. Ampomah est prêté pour deux ans par Düsseldorf et Mbenza arrive en provenance du Cercle de Bruges et a signé un contrat de trois ans.Mbenza, 20 ans, était arrivé au Cercle de Bruges en janvier dernier en provenance du Stade Tunisien. Lors de la deuxième journée de championnat, il avait inscrit deux buts face à l'Antwerp. Ampomah, 24 ans, avait joué pour Waasland-Beveren entre 2016 et 2019 avant de rejoindre Düsseldorf. Il a inscrit 19 buts et délivré 11 assists en 88 matches pour les Waeslandiens. (Belga)