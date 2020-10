Le RSC Anderlecht a officialisé lundi l'arrivée de Josh Cullen en provenance de West Ham. L'international irlandais a signé un contrat de trois ans.Cullen, 24 ans, a été formé à West Ham et avait été prêté ces dernières saisons à Bradford, Bolton et Charlton. Il compte également deux sélections avec l'équipe nationale irlandaise. "Josh est un médian qui combine un grand volume de jeu avec de la grinta et de l'intensité. Il est bon techniquement, il est fort dans les combinaisons et il donne de bons longs ballons. Il est connu pour sa mentalité de vainqueur et son dévouement. Un vrai joueur d'équipe", a déclaré Peter Verbeke, le directeur sportif du RSCA. (Belga)