L'Excelsior Mouscron a confirmé lundi les arrivées de l'attaquant cap-verdien Nuno Da Costa et le milieu portugais Bruno Xadas.Da Costa, 29 ans, évoluait pour le club anglais de Nottingham Forest depuis le début de la saison. Formé au Sporting Lisbonne, il est ensuite passé par la France à Aubagne, Valenciennes et Strasbourg. Xadas, 22 ans, est prêté avec option d'achat par Braga. Il a joué 46 rencontres en première division portugaise et cinq matches en Europa League. (Belga)