Le FC Barcelone a annoncé vendredi le prêt, avec option d'achat, à Nice de Moussa Wagué.Le latéral droit, formé à l'Académie Aspire, a rejoint Eupen en 2016. En 2018, il était transféré à Barcelone. Après une année en équipe B, il a intégré l'équipe A en début de saison. Il a disputé trois rencontres, dont deux de Ligue des Champions. Nice dispose d'une option d'achat fixée à 10 millions d'euros (plus 500.000 euros de bonus). Si le club français l'exerce, le FC Barcelone bénéficiera d'une clause de rachat pour 15 millions d'euros jusqu'en juin 2021. A la fin de la saison 2020/2021, le Barça aura la priorité sur le rachat du joueur. Moussa Wagué compte 14 sélections et un but en équipe nationale sénégalaise. (Belga)