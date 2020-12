Transition à la Maison Blanche - L'élection présidentielle était "la plus sûre de l'histoire" aux Etats-Unis

L'élection présidentielle américaine était la plus sûre de l'histoire du pays, a déclaré mercredi l'ancien directeur du Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), Christopher Krebs, lors d'une audition au Congrès américain."Bien que les élections soient parfois désordonnées, il s'agissait d'une élection sûre. Je n'en doute pas", a déclaré Christopher Krebs lors de son discours. Cette audition a lieu alors que le président Donald Trump et ses alliés continuent de promouvoir des affirmations sans fondement selon lesquelles l'élection a été entachée par une fraude électorale généralisée et tentent de jeter le doute sur la victoire du président élu Joe Biden. M. Trump a congédié M. Krebs après que ce dernier a publiquement démenti les allégations de fraude électorale du président. Dans le même temps, l'équipe juridique de Donald Trump a introduit des dizaines de requêtes en justice à travers le pays dans le cadre des élections, mais elles ont pratiquement toutes été rejetées en raison d'un manque de preuve. Certains membres du parti républicain au Congrès continuent d'affirmer qu'il y a eu des anomalies lors du vote, même après que le collège électoral a confirmé la victoire de Joe Biden, lundi, et que le leader des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a félicité le président élu. L'audience de mercredi a été ponctuée d'échanges musclés entre membres du congrès qui s'accusent mutuellement de propager de la désinformation et de mettre à mal la confidence du public dans les élections. M. Krebs a également qualifié les affirmations de fraude électorale d'inexactes, et a exhorté les républicains à cesser de colporter des mensonges. "Cela sape la confiance dans la démocratie", a-t-il dit. (Belga)

