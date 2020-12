Transition à la Maison Blanche - Xavier Becerra devrait être le prochain ministre de la Santé américain

Le président élu Joe Biden a choisi le procureurgénéral californien Xavier Becerra comme candidat au poste de ministre de la Santé, qui sera donc aussi responsable de la gestion de la réponse américaine à la pandémie de coronavirus, affirme le The New York Times dimanche sur base de sources anonymes.L'ancien membre du congrès de 62 ans présente un profil latino alors que le démocrate Joe Biden redouble d'efforts pour former une équipe diversifiée, comme promis lors de sa campagne. M. Becerra était aussi pressenti pour d'autres postes, dont celui de la Justice. En 2017, il était devenu le premier Amércain d'origine latine américaine a accéder au poste de procureur général de Californie. Selon les sources du grand quotidien, le sexagénaire dirigera toutefois le ministère de la Santé américain, alors que les USA font toujours face à des nombres records d'infections au Covid-19. Tous les jours, en moyenne 2.000 Américains meurent des suites de ce nouveau coronavirus, pour un total de 281.000 décès imputés au Covid-19. (Belga)

