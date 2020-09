Trente-cinq personnes interpellées après la manifestation pour les soins de santé

Trente-cinq personnes ont été interpellées dimanche dans la foulée de la manifestation à Bruxelles pour un meilleur financement des soins de santé, a indiqué le porte-parole de la police, Olivier Slosse. Les forces de l'ordre ont procédé à trois arrestations judiciaires et 32 arrestations administratives.La manifestation, qui a drainé plus de 4.000 personnes dans le centre de Bruxelles, s'est disloquée vers 15h30. Mais un certain nombre de manifestants sont restés et ont refusé d'obtempéré aux injonctions policières. "Plusieurs petits groupes ont tenté de poursuivre la manifestation et de relancer le cortège", a précisé le porte-parole de la police. "Cela a conduit à des incidents mineurs, sans gravité. Nous avons toutefois dû intervenir plus fermement dans la rue de la Régence, où 32 personnes ont fait l'ojet d'une arrestation administrative et trois d'une arrestation judiciaire en raison de leur résistance". La police a également barré le passage à des manifestants sur le Mont des Arts et la place Albertine à l'aide de canons à eau. Les forces de l'ordre se sont retirées vers 16h00. (Belga)

