Trente-trois décès et 1.784 cas confirmés en France, 372 de plus mardi

L'épidémie de coronavirus a causé 33 décès et 1.784 personnes ont été contaminées au total en France, soit 372 cas supplémentaires et la plus forte augmentation en 24 heures, a annoncé mardi soir le ministère de la Santé.Parmi les malades, 86 sont dans un état grave, a précisé Jérôme Salomon, directeur général de la Santé lors de son point de presse quotidien. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.