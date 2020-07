Trois alpinistes belges hospitalisés après une chute dans une crevasse du Mont-Blanc

Trois alpinistes belges sont tombés dans une crevasse sur le versant du Val d'Aoste du Mont-Blanc en Italie, à une altitude du 3.300 mètres, rapporte mardi soir le média italien La Repubblica, une information relayée également sur le portail d'information www.sudinfo.be.Les trois grimpeurs, de 53, 37 et 25 ont été secourus par hélicoptère et puis transportés à l'hôpital Parini d'Aoste. Ils présentaient des symptômes d'hypothermie et de traumatisme dû à la chute, indique le média italien. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.