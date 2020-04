Les deux astronautes américains et le cosmonaute russe, qui ont quitté la station spatiale internationale (ISS) après y avoir passé plusieurs mois, ont atterri vendredi matin dans les steppes du Kazakhstan, au sud-est de la ville isolée de Dzhezkazgan. Le débarquement a été retransmis en direct par l'agence spatiale américaine Nasa.Les astronautes de la Nasa Andrew Morgan et Jessica Meir, ainsi que le cosmonaute russe Oleg Skripochka sont revenus à bord d'une capsule Soyouz. Jeudi soir, le cosmonaute russe Oleg Skripochka avait officiellement remis les commandes à l'Américain Chris Cassidy fraichement arrivé la semaine dernière. Chris Cassidy et les cosmonautes russes Anatoly Ivanishin et Ivan Vagner se trouvent actuellement à bord de la station spatiale internationale. L'ISS, qui orbite à environ 400 kilomètres au-dessus de la Terre, est principalement une collaboration entre des équipages américains et russes, qui sont chargés de mener des recherches scientifiques pratiquement impossibles à effectuer depuis la Terre. (Belga)