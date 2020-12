Trois cas de la nouvelle variante plus contagieuse du coronavirus ont été détectés en Suisse - dans les cantons de Zurich et des Grisons - et au Liechtenstein, a précisé dimanche l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La Task Force scientifique réclame des mesures plus sévères.Le cas zurichois serait un Suisse travaillant en Grande-Bretagne et testé positif à son retour au pays pour les fêtes de fin d'année, selon les médias locaux. L'Office fédéral de la santé publique avait annoncé jeudi soir que la nouvelle variante du coronavirus a été détectée pour la première fois en Suisse dans deux échantillons. Les deux personnes identifiées en Suisse ont pu être contactées par les cantons concernés et les mesures d'isolement et de quarantaine appliquées, précise l'OFSP. Par ailleurs, plusieurs vols de rapatriement des quelque 10.000 Britanniques arrivés en Suisse depuis la mi-décembre ont été organisés ces derniers jours au départ de Zurich et Genève. A Verbier par exemple, il n'y a quasiment plus de touristes britanniques. Ils ont déserté la station valaisanne suite à la quarantaine imposée aux personnes arrivant de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud. "On ne peut pas leur en vouloir. Dans la plupart des cas, la quarantaine était intenable. Imaginez rester à quatre dans une chambre d'hôtel de 20 m2", a indiqué dimanche Jean-Marc Sandoz, chargé de communication de la commune de Bagnes, à laquelle appartient Verbier. Sur les 420 personnes concernées à Verbier, certaines sont parties immédiatement, tandis que les autres ont pris quelques jours avant de rentrer. "C'est en voyant que les plateaux-repas restaient intacts que les hébergeurs ont constaté que les clients étaient partis", a raconté M. Sandoz, confirmant à Keystone-ATS une information de la SonntagsZeitung. Il a ajouté que, selon un sondage effectué samedi auprès des hébergeurs, il y aurait désormais moins de dix personnes concernées par cette quarantaine dans la station. Les touristes sont repartis "un peu fâchés contre la Suisse" et avec le sentiment d'avoir été "pris au piège", a ajouté M. Sandoz, rappelant que les Britanniques représentent un cinquième de la clientèle de la station. Le porte-parole a finalement regretté "l'hystérie collective" des derniers jours autour de Verbier, comme si la station était "la seule en Suisse" à accueillir des Britanniques. "Selon certains médias, on a l'impression que Verbier va infecter tout le pays", a-t-il déploré. (Belga)