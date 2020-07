Marcus Coco, le joueur du FC Nantes, a été testé positif au coronavirus tout comme un membre du staff et un autre du personnel. Ils ne présentent aucun symptôme, a annoncé vendredi le club français. Le match amical prévu samedi à Anderlecht est maintenu."Le département médical du club est et sera très attentif à l'évolution sanitaire individuelle de chaque joueur et staff dans les prochaines semaines", ont précisé les Canaris dans leur communiqué. "Un personnel administratif proche de l'effectif professionnel étant aussi positif, un renforcement des mesures sanitaires va être appliquées au sein du club." Samedi, Nantes doit affronter le RSC Anderlecht en match amical. Les deux rencontres prévues à 15h (2x45 minutes) et 17h (2x30 minutes) sont maintenues. "Le club est donc dans l'obligation de se déplacer en Belgique avec un groupe réduit. Seules les personnes testées négatives seront du déplacement", a ajouté le club nantais, qui affrontera également Charleroi le 1er août. (Belga)