Trois coureurs de Bora-Hansgrohe à l'hôpital après un accident avec une voiture

Plusieurs coureurs de la formation Bora-Hansgrohe ont été impliqués dans un accident avec une voiture samedi, durant un stage en Italie. Le Néerlandais Wilco Kelderman et l'Allemand Rudiger Selig souffrent d'une commotion cérébrale alors que l'Allemand Andreas Schillinger attend le résultat des examens, a confirmé la formation sur Twitter."Wilco Kelderman, Rüdiger Selig et Andreas Schillinger ont été transportés à l'hôpital, tous conscients", a écrit Bora-Hansgrohe. "Wilco et Rudi ont subi une commotion cérébrale, tandis qu'Andreas attend le résultat final des examens." "Gros accident avec une voiture dans mon groupe, tous les gars sont tombés", a raconté sur Strava Ide Schelling. "J'ai un petit ange gardien sur mon épaule car j'ai été l'un des seuls à décider de ne pas y aller pour une demi-heure supplémentaire. J'espère que tout le monde va bien", a écrit le cycliste néerlandais. Selon le site spécialisé Cyclingnews, sept coureurs en tout ont été impliqués dans l'accident. Outre Kelderman, Selig et Schillinger, le média cite les noms de Marcus Burghardt, Anton Palzer, Maximilian Schachmann et Michael Schwarzmann, qui ont été en mesure de rentrer à l'hôtel. "Je sais juste qu'une voiture est impliquée. En fait, la voiture les a percutés, mais je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé", a déclaré un porte-parole de l'équipe à Cyclingnews. Bora-Hansgrohe se trouve en stage dans le nord de l'Italie. (Belga)

