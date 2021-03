Le KRC Genk a annoncé vendredi que trois de ses joueurs, Bryan Limbombe, Jere Uronen et Tobe Leysen, étaient positifs au coronavirus. Ils ont été mis à l'écart du groupe et placés en quarantaine.Le reste de l'effectif limbourgeois, qui se déplacera dimanche soir à Anderlecht pour la demi-finale de la Coupe de Belgique, est négatif. Jere Uronen, 26 ans, est souvent titulaire à l'arrière gauche même si le Mexicain Gerardo Arteaga a disputé cinq des six derniers matches. L'international finlandais a disputé 22 rencontres cette saison. L'ailier gauche Bryan Limbombe (4 matches) et le gardien réserve Tobe Leysen (0 match), 19 ans chacun, sont deux pions moins importants de l'effectif de l'entraîneur néerlandais John van der Brom. Les Genkois sont troisièmes du championnat après 30 journées de phase classique. (Belga)