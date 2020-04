Cette après-midi, le temps restera ensoleillé avec parfois quelques voiles d'altitude. Il fera doux avec des maxima compris entre 14 et 19°C, d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera faible de secteur est. À la mer, il s'orientera au nord-est et deviendra modéré en cours d'après-midi. Quelques voiles d'altitude se formeront dans la soirée mais sans apporter de pluie. Les minima descendront, pendant la nuit, à 7°C sur les sommets de l'Ardenne et à 1°C dans l'ouest.Jeudi, le temps sera sec et les périodes ensoleillées alterneront avec des nuages élevés. Dans le courant de l'après-midi, quelques champs nuageux de moyenne altitude pourront atteindre le pays à partir de la France. Il fera très doux avec des maxima compris entre 15°C au littoral et 23°C en Campine. Le vent sera faible de direction variable. Vendredi, les nuages laisseront place aux périodes ensoleillées et inversement. Une averse n'est pas exclue en Ardenne et à la mer. Les maxima évolueront entre 16°C, au littoral, et 22°C, sur l'extrême sud. Le vent sera faible à modéré. Samedi, le temps deviendra plus variable avec des champs nuageux venus de France. Quelques averses seront surtout possibles en fin d'après-midi et en soirée sur le centre et l'est et elles pourront éventuellement être accompagnées d'un orage. Les maxima évolueront entre 17 et 23°C. Le vent restera faible à modéré. Dimanche, le temps sera assez nuageux avec un risque de quelques averses. Les maxima atteindront 17°C au littoral et en Hautes-Fagnes et 22°C sur l'extrême sud. (Belga)