Trois Limbourgeois aveugles d'un oeil après une opération ratée à l'UZ Leuven

Le parquet de Louvain a ouvert une enquête par rapport au fait que trois Limbourgeois sont devenus aveugles d'un oeil après une opération de routine à l'UZ Leuven. Les trois victimes ont porté plainte contre l'UZ Leuven et le médecin traitant pour coups et blessures involontaires, indique samedi Het Belang van Limburg.Les trois opérations ratées ont eu lieu durant l'été 2017. Deux personnes, Leen Janssens de Lommel et Jos Mulders de Bree ont subi une opération de routine à l'UZ Leuven en août et sont devenus aveugles d'un oeil. Un troisième patient a subi le même sort deux semaines plus tard. On ne sait pas ce qui a pu mal se passer durant l'opération. (Belga)

