Wout van Aert a forcément été interrogé sur la décision de Tom Dumoulin, son équipier chez Jumbo-Visma, de mettre sa carrière entre parenthèses. "C'est pour moi un choix moins surprenant que pour le monde extérieur", a déclaré le Belge, 2e à Hamme samedi derrière le Néerlandais Mathieu van der Poel.Van Aert a en effet côtoyé Dumoulin ces derniers jours lors d'un stage de l'équipe néerlandaise en Espagne. "Je pense que Tom a eu une année compliquée après une longue période sans course", a dit Van Aert devant les caméras de télévisions à l'arrivée du Flandriencross, manche du Trophée X2O. "Dans l'équipe, nous avons remarqué qu'il a eu des hauts et des bas. Nous espérons qu'il s'agit d'une décision pour revenir plus fort encore. Mais je comprends que cela constitue une surprise pour vous." Pas plus tard que vendredi, la formation néerlandaise avait pourtant annoncé que Dumoulin allait disputer le Tour des Flandres 2021, une première depuis 2012, ainsi que le Tour de France et les Jeux Olympiques. Samedi, le vainqueur du Giro 2017 a indiqué vouloir faire une pause dans sa carrière. "Je pense que tout le monde a des périodes compliquées. C'est pourquoi nous devons respecter cette décision et j'espère qu'elle sera positive pour Tom", a ponctué Wout van Aert. Vainqueur à Hamme, le Néerlandais Mathieu van der Poel s'est lui aussi montré compréhensif. "Le sport de haut niveau semble toujours amusant et rose mais je concède qu'il peut être usant. Surtout dans son cas, quand on a signé des performances de haut niveau et que cela ne fonctionne plus et qu'on passe d'une blessure à l'autre. Je peux le comprendre." (Belga)