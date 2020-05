Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu'il allait reporter le sommet du G7 prévu en juin aux Etats-Unis et qu'il allait inviter d'autres pays à se joindre à la réunion."Je n'ai pas le sentiment que le G7 représente correctement ce qui se passe dans le monde. C'est un groupe de pays très dépassé", a déclaré M. Trump à des journalistes dans l'avion Air Force One, ajoutant qu'il aimerait inviter la Russie, la Corée du Sud, l'Australie et l'Inde à se joindre à un sommet élargi à l'automne. Cela pourrait se produire en septembre, soit avant ou après l'Assemblée générale des Nations unies, a ajouté M. Trump. Les dirigeants du G7, présidé cette année par les Etats-Unis, devaient se réunir par vidéoconférence fin juin en raison de l'épidémie de coronavirus. M. Trump a cependant indiqué la semaine dernière qu'il pourrait finalement organiser ce grand rassemblement, "principalement à la Maison Blanche" mais aussi potentiellement en partie dans la résidence présidentielle de Camp David, à la périphérie de Washington. Les pays du G7 --Royaume-Uni, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon et Etats-Unis-- tiennent des réunions annuelles pour aborder nombre de sujets internationaux. (Belga)