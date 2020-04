Le président américain Donald Trump a invité jeudi les Américains à "profiter du soleil" après avoir mis en avant une étude suggérant que le nouveau coronavirus se dissipe plus rapidement avec la lumière du soleil et des températures plus élevées."J'espère que les gens profitent du soleil, et si cela a un impact, tant mieux", a affirmé le président des États-Unis lors de son briefing sur la "task force" américaine dédiée à la pandémie de Covid-19. Selon une étude du gouvernement américain présentée jeudi à la Maison Blanche, le nouveau coronavirus responsable de cette pandémie s'affaiblit dans une atmosphère chaude et humide ainsi que sous les rayons du soleil. "Notre observation la plus frappante à ce jour est l'effet puissant que semble avoir la lumière du soleil pour tuer le virus, aussi bien sur des surfaces que dans l'air", a déclaré un haut responsable du département de la Sécurité intérieure, Bill Bryan. "Nous avons vu un effet similaire à la fois des températures et de l'humidité. La hausse des températures ou de l'humidité, ou des deux, est généralement moins favorable au virus", a ajouté ce responsable, présentant les résultats préliminaires de cette étude. Les scientifiques s'interrogent, depuis son apparition, sur la possibilité que le nouveau coronavirus s'affaiblisse avec l'augmentation des températures, c'est à dire avec l'arrivée de l'été dans l'hémisphère nord. "Nous avons identifié que la lumière du soleil, les rayons UV étaient une faiblesse dans la chaîne de transmission", a insisté Bill Bryan. Ni M. Bryan ni M. Trump n'ont précisé comment l'étude en question avait été menée, ni fourni de données à cet égard. À noter que des pays dotés de climats plus chauds et exposés au soleil, comme Singapour, ont aussi subi les conséquences de la pandémie de Covid-19. (Belga)