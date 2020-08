Le président américain Donald Trump a lancé jeudi une violente attaque contre son rival démocrate, affirmant qu'il serait le "pire cauchemar" des Américains et dressant un tableau apocalyptique de son éventuelle présidence."Si vous voulez vous représenter la vie sous une présidence Biden, imaginez les ruines fumantes de Minneapolis, l'anarchie violente de Portland et les trottoirs tâchés de sang de Chicago dans toutes les villes d'Amérique", a lancé M. Trump à quelques heures du discours de son adversaire au dernier jour de la convention démocrate. "La survie de notre pays est en jeu (...) Ces gens sont devenus fous", a-t-il ajouté, depuis Old Forge, petite ville de Pennsylvanie, située à moins de 10 kilomètres de Scranton, ville natale de Joe Biden. (Belga)