L'ancien président américain Donald Trump a annoncé mardi l'inauguration du "Bureau de l'ancien président" dans le comté de Palm Beach, en Floride, a rapporté CBS News. Le bureau supervisera ses activités officielles dans sa vie post-présidentielle.Le bureau s'occupera de la correspondance, des déclarations publiques, des apparitions et des activités officielles de Donald Trump. Ce dernier et l'ancienne première dame Melania Trump ont quitté Washington pour la Floride le matin du 20 janvier, choisissant de ne pas accueillir Joe Biden et la première dame Jill Biden à la Maison Blanche et de ne pas assister à l'investiture du président. Sans accès à ses comptes Twitter et Facebook, suspendus par les deux sociétés suite à I'assaut du Capitole américain survenu le 6 janvier, M. Trump est resté discret et a dû recourir à des moyens plus traditionnels pour atteindre le public et la presse lors des derniers jours de son mandat. Avant de quitter Washington, il a déclaré à une foule de partisans "nous vous verrons bientôt" et "nous reviendrons sous une forme ou une autre". L'ancien président sera jugé au Sénat le mois prochain. Un deuxième procès en destitution a été ouvert contre lui, cette fois pour incitation à l'insurrection. Le procès devrait commencer dans la semaine du 8 février. (Belga)