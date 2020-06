Le ministre américain de la Justice William Barr a annoncé samedi que Donald Trump limogeait le procureur fédéral de Manhattan, qui a enquêté sur des proches du président américain et refusait de démissionner."Parce que vous avait déclaré que vous n'aviez aucune intention de démissionner, j'ai demandé au président de vous renvoyer dès aujourd'hui, et il l'a fait", a écrit le ministre dans une lettre, publiée par des médias américains et adressée à Geoffrey Berman, procureur fédéral de Manhattan. M. Berman avait notamment supervisé la mise en accusation de Michael Cohen, ex-avocat personnel de Donald Trump. (Belga)