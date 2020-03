Le président américain Donald Trump a décliné l'invitation du président russe à prendre part aux célébrations du 75e anniversaire de la victoire sur Hitler, à Moscou, le 9 mai prochain, a annoncé le Kremlin mardi.En mai dernier, Vladimir Poutine avait invité M. Trump à se rendre en Russie en mai 2020 pour le 75e Moscow's Victory Day, célébrant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. "Nous ne savons pas pour l'instant à quel niveau les États-Unis seront représentés. Nous avons été informés par des réseaux diplomatiques que le président ne viendrait pas", a indiqué à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Vladimir Poutine avait auparavant estimé que les dirigeants des pays alliés contre les nazis durant la Seconde Guerre mondiale se devaient "d'un point de vue de politique intérieure et de moralité" de venir à Moscou pour les commémorations. "S'ils ne viennent pas, c'est leur choix mais ce serait, je pense, une erreur", a souligné le président russe dans un entretien diffusé mardi et que l'agence publique TASS a enregistré fin février dans le cadre d'une série d'entretiens marquant les vingt années au pouvoir de M. Poutine. De nombreux chefs d'État, dont Emmanuel Macron et Xi Jinping, sont toujours attendus aux festivités du 9 mai. La Russie a nié les allégations selon lesquelles elle voulait interférer dans le processus des élections américaines de novembre pour lesquelles Trump est candidat à sa réélection. La Russie est par ailleurs en désaccord avec plusieurs pays européens sur le rôle de l'URSS durant la Seconde Guerre mondiale. Cette dernière a fait des dizaines de millions de victimes dans l'Union soviétique. (Belga)