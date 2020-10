Donald Trump, hospitalisé depuis vendredi après avoir été positif au Covid-19, a posté une nouvelle vidéo sur Twitter dans laquelle il dit "aller beaucoup mieux" mais reconnaît que les prochains jours constitueront "le véritable test"."Je suis venu ici, je n'allais pas très bien", a dit le chef d'État de la première puissance mondiale, qui est soigné depuis vendredi à l'hôpital militaire Walter Reed en banlieue de Washington. "Je me sens beaucoup mieux maintenant, nous travaillons dur pour que je me remette tout à fait. Je pense que je serai bientôt de retour et j'ai hâte de finir la campagne comme je l'ai commencée", a-t-il ajouté. Les prochains jours seront "le véritable test", a-t-il en outre reconnu, remerciant le personnel soignant. (Belga)