Trump va reprendre ses meetings de campagne d'ici deux semaines

Le président américain Donald Trump envisage de reprendre d'ici deux semaines ses meetings de campagne interrompus par l'épidémie de coronavirus.Si le principe est acquis, le lieu de ces rassemblements et les conditions, en particulier sanitaires, dans lesquelles ils seront organisés n'ont pas encore été arrêtés, a-t-on appris lundi auprès de son équipe de campagne, confirmant des informations de Politico. Selon le magazine, le président et son équipe sont convaincus que les immenses manifestations contre le racisme qui ont eu lieu ces derniers jours à travers les Etats-Unis rendront moins audibles les critiques de ses adversaires sur une reprise que certains jugent prématurée. Donald Trump n'a jamais caché qu'il était impatient de retrouver les estrades de campagne. Il martèle depuis plusieurs jours que l'économie américaine va repartir de plus belle. Commentant vendredi la baisse surprise du chômage en mai, il a estimé que les Etats-Unis avaient "largement surmonté" la pandémie de Covid-19, qui continue de faire autour d'un millier de morts chaque jour dans le pays. "Les Américains sont prêts à repartir à l'action et le président Trump aussi", a indiqué son directeur de campagne Brad Parscale, cité par Politico. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.