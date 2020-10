Le Grec Stefanos Tsitsipas et le Russe Andrey Rublev s'affronteront pour une place dans le dernier carré du simple messieurs de Roland-Garros.Lundi, Tsitsipas, 6e mondial et 5e tête de série, s'est qualifé en trois sets 6-3, 7-6 (11/9), 6-2 face au Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 20/N.18), après 2 heures et 26 minutes de jeu. Quelques minutes plus tôt, Andrey Rublev, 12e mondial, a eu besoin de quatre sets 6-7 (4/7), 7-5, 6-4, 7-6 (7/3) et près de quatre heures de jeu pour venir à bout du Hongrois Marton Fucsovics (ATP 63). Tsitsipas et Rublev se retrouvent tous les deux pour la première fois en quarts de finale à Paris. Rublev avait battu Tsitsipas dimanche en finale du tournoi sur terre battue de Hambourg. (Belga)