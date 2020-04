Uber offre 10.000 trajets pour le personnel soignant qui prodigue des soins essentiels durant la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi le service de transport de particuliers. Ces courses seront disponibles à partir de lundi pour les employés du secteur des soins de santé, celui des soins aux personnes âgées, ainsi que pour les travailleurs des banques alimentaires et du Centre de prévention des violences conjugales et familiales (CPVCF).Les bénéficiaires peuvent demander leurs trajets gratuits - jusqu'à cinq pour un montant de 15 euros maximum par trajet - via un portail en ligne. Les trajets sont effectués par des chauffeurs qui ont vu leurs demandes de voyages diminuer en raison de la crise du coronavirus. Les chauffeurs seront entièrement remboursés pour les trajets, promet l'entreprise américaine. Des précautions ont été prises au niveau de la sécurité des travailleurs et des conducteurs, comme une cloison en plastique entre le siège avant et la banquette arrière, précise Uber. (Belga)