Le service de transport de particuliers Uber a activé une nouvelle option, vendredi, intitulée Uber Medics et destinée aux personnes travaillant dans les soins de santé. Elle permettra à celles-ci de se déplacer à moindre coût pendant la durée de la crise du coronavirus.Concrètement, le service reste exactement le même, au détail près que les utilisateurs éligibles à cette option bénéficieront de 25% de réduction sur le tarif de leur course. Plusieurs chauffeurs du réseau bruxellois de Uber ont confirmé à Belga l'activation de ce service. La société de transport avait proposé cette option en France dans la matinée et a étendu le service à Bruxelles (seule ville belge où Uber est actif) au cours de l'après-midi. Elle assure à ses chauffeurs que leur rémunération restera inchangée, ce qui implique donc que l'entreprise abandonne la perception de sa commission sur ces courses. Les partenaires ne souhaitant pas effectuer ce type de courses ont la possibilité de désactiver l'option. (Belga)