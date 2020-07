David Goffin (ATP 10) a battu le Français Corentin Moutet (ATP 75) à l'Ultimate Tennis Showdown, samedi, à Biot, près de Nice, pour son septième match de ce tournoi exhibition sur surface dure. Le Liégeois s'est imposé 3-1 (19-11, 12-14, 14-10 et 20-7).Battu dans ses deux premiers matchs, à la mort subite par le Français Richard Gasquet (ATP 50) et 3-1 par l'Italien Matteo Berrettini (ATP 8), Goffin avait ensuite obtenu deux victoires, contre l'Australien Alexei Popyrin (ATP 103) 4-0 et l'Espagnol Feliciano Lopez (ATP 56) à la mort subite. Le weekend dernier, il a d'abord été battu 1-3 par l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 3) avant de prendre la mesure du Français Elliot Benchetrit (ATP 208) sur le score de 3-1. Goffin est actuellement quatrième du classement, avec quatre victoires et trois défaites. Dimanche, il défiera Benoit Paire (ATP 22) sur le coup de 22h15. Le Français est avant-dernier au classement avec 2 victoires pour 5 défaites. Tournoi exhibition mis sur pied par Patrick Mouratoglou alors que la pandémie de Covid-19 paralyse le circuit ATP, l'Ultimate Tennis Showdown se dispute selon un format inédit sur cinq semaines à Biot, près de Nice, avec une finale prévue le dimanche 12 juillet, les rencontres s'étalant sur quatre quart-temps de dix minutes. Paralysé depuis mars en raison de la pandémie de Covid-19, le circuit ATP reprendra le 14 août à Washington. (Belga)