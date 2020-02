Une zone de pluie et d'averses parfois intenses traversera le pays samedi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'ouest sera le premier touché, la perturbation s'abattra ensuite sur le centre avant d'atteindre l'est vers 15h00 ou 16h00. Le vent se renforcera, avec des rafales de 80 ou 90 km/h, voire de l'ordre de 100 km/h ou plus au sud du sillon Sambre-et-Meuse, avertit l'IRM.Tandis que le vent s'avancera vers l'est, l'arrière-pays bénéficiera d'un temps plus sec et d'éclaircies. Les Belges pensant que c'est fini se fourvoieront: en fin de journée, des averses plus localisées tomberont sur la Côte, sous forme de pluie ou de giboulées. Un coup de tonnerre pourrait faire trembler le littoral. Seule étoile dans ces prévisions: il fera doux, avec des températures allant de 8 à 11 degrés en Ardenne, et de 11 à 13 degrés ailleurs. Quelques degrés devraient toutefois s'envoler avec le front pluvieux. Des averses localisées sous forme de pluie ou de giboulée, avec éventuellement un coup de tonnerre, donneront le ton samedi soir. Durant la nuit, le temps sera plus sec sauf à la mer. Des giboulées ou neige (fondante) resteront possibles sur le relief ardennais. La nuit sera fraîche avec 0 à 3 degrés prévus au sud du sillon Sambre-et-Meuse, et de 3 à 5 degrés ailleurs. Le vent faiblira quelque peu mais restera soutenu, avec des rafales de 60 km/h, voire atteignant les 80 km/h au littoral. Dimanche, les nuages joueront à cache-cache tandis que l'Ardenne restera sous le coup de précipitations, parfois hivernales. La Côte devra tenir le coup sous quelques dernières averses ou giboulées. Ce sera juste une pause, un répit: une zone de pluie remontera de la France dans l'après-midi. Les précipitations seront répandues et parfois abondantes. Il fera de 4 à 9 degrés, sous un vent qui restera fort, avec des rafales attendues entre 60 et 80 km/h. Le vent se renforcera encore en soirée, avec un nouveau risque de pointes de 80 à 100 km/h. (Belga)