Un accident de la route en Syrie fait 32 morts, dont des Irakiens

Au moins 32 personnes ont péri samedi dans un accident de la route causé par un carambolage impliquant notamment un camion-citerne et deux bus sur une route reliant Damas à la province de Homs (nord-ouest), a rapporté l'agence syrienne Sana.Le camion-citerne, dont les freins ont lâché, a foncé dans 15 véhicules, dont deux bus transportant des passagers irakiens, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Mohammad Khaled al-Rahmoun, en inspectant les lieux de l'accident à la sortie de Damas. En outre, 77 personnes ont été blessées, a ajouté le ministre, cité par Sana. Des images retransmises par l'agence officielle montrent des équipes de secours se déployer autour des débris de deux véhicules. Sana a également publié des photos d'un bus dont une partie a été pulvérisée. Parmi les victimes de l'accident, pourraient figurer des pèlerins irakiens qui visitaient des lieux saints en Syrie, toujours très populaires parmi les chiites de la région, malgré la guerre qui a fait plus de 380.000 morts et déplacé des millions de personnes depuis 2011. (Belga)

