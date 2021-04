Un adolescent percuté par une voiture sur un passage piéton à Marchienne-au-Pont

Un adolescent d'une quinzaine d'années a été percuté et projeté au sol vendredi soir par un véhicule alors qu'il traversait la route de Beaumont à Marchienne-au-Pont, ont indiqué les secours. L'état de santé de la victime est jugé préoccupant.Les secours ont été requis vendredi soir vers 21h00 route de Beaumont à Marchienne-au-Pont (Charleroi) à la suite d'un accident impliquant un piéton et une voiture. L'adolescent traversait la route sur un passage piéton lorsqu'il a été percuté par le véhicule. "Il a été projeté au sol à la suite du choc. Il a dû être conditionné sur place durant trois quarts d'heure avant d'être transféré vers l'hôpital Marie Curie de Lodelinsart dans un état jugé sérieux", ont précisé les secours. Un Smur et une ambulance ont été requis sur place. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont procédé au balisage des lieux. La zone de police de Charleroi a procédé aux premières constatations, avec la première audition du conducteur impliqué dans la scène. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.