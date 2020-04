Bpost conclut des accords avec les entreprises pour faire face à l'afflux massif de colis, indique vendredi De Tijd. L'information a été confirmée par la porte-parole de bpost Barbara Van Speybroeck. Ainsi, les entreprises sont invitées à répartir leurs livraisons et le nombre de colis transmis au personnel de bpost est limité.La porte-parole souligne qu'il est nécessaire de conclure de bons accords avec les entreprises pour traiter le flux énorme de colis. Ces accords varient d'une entreprise à l'autre. "Nous sommes confrontés à des volumes inconnus. On disait que nous étions dans une situation de fin d'année mais hier c'était encore plus important", dit-elle. "Le comportement d'achat des Belges a totalement changé et nous n'étions pas préparés. La période de fin d'année est préparée des mois à l'avance". Bpost souligne que ces accords sont en place pour garantir le délai d'exécution réalisable. (Belga)