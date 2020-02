Un avion de Ryanair a été immobilisé hier à l'aéroport grec de Thessalonique après qu'une personne infectée par le Covid-19 a voyagé à bord de l'appareil. La contamination a été confirmée mercredi par les autorités sanitaires grecques. L'avion revenait de Bergame, une ville de la région italienne de Lombardie, qui est la plus sévèrement touchée par le coronavirus dans le pays.L'appareil a été lavé en profondeur et désinfecté mais la compagnie aérienne fait savoir que cela découle de la procédure d'hygiène standard. En revanche, l'équipage a préventivement été placé en quarantaine pour être soumis à des examens. À l'heure actuelle, deux membres ont été déclarés sains et peuvent reprendre le travail. Ryanair a également transmis la liste des passagers aux autorités grecques, qui se chargeront de contacter les personnes concernées. (Belga)