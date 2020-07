Un avion de tourisme s'écrase dans le Haut-Valais: quatre morts

Un petit avion de tourisme s'est écrasé samedi en milieu de journée au-dessus du village de Blatten, dans le Lötschental, dans le canton du Valais en Suisse, faisant quatre tués. L'appareil est tombé dans la région du Gletscherspitze.A 12h25, la centrale d'engagement de la police cantonale valaisanne a reçu un appel signalant qu'un avion avait chuté. Quelques minutes plus tard, le même appelant informait la centrale que de la fumée s'échappait de l'engin. Les pompiers du Lötschental et les secours ont été héliportés sur place. Ils n'ont pu que constater le décès des occupants. La police cantonale s'est également rendue sur les lieux ainsi que le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) afin de procéder aux investigations d'usage. L'avion avait quitté l'aérodrome de Reichenbach durant la matinée. Il devait rejoindre l'aéroport de Reichenbach. Les personnes décédées sont deux Suisses (66 et 50 ans) et deux Autrichiens (50 et 46 ans). Le lieu du drame se situe dans le secteur du Gletscherspitze, un sommet qui culmine à 3000 mètres au-dessus de la commune de Blatten. (Belga)

