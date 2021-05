Un blessé grave dans un accident entre deux motos à Clavier

Deux motards se sont percutés samedi après-midi sur la Nationale 63 à Clavier (province de Liège), ont indiqué samedi soir les pompiers de la zone Hesbaye, Meuse, Condroz. Les jours d'une personne sont en danger.Deux motos sont entrées en collision samedi vers 16h00 sur la nationale 63 à hauteur de Bois-et-Borsu. Les deux motards ont été blessés et l'un d'entre eux est entre la vie et la mort. Le parquet de Liège a été avisé et un expert s'est rendu sur place pour déterminer les circonstances de l'accident. Environ plus d'une heure trente plus tôt, dans le sens inverse et au même endroit, deux voitures se sont percutées et l'une d'entre elles s'est retrouvé sur le toit. Trois personnes ont été blessées. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.