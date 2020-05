Un "certificat de quarantaine" disponible pour les médecins généralistes cette semaine

Une Conférence interministérielle Santé publique, rassemblant 9 ministres des différents niveaux de pouvoir autour du "testing" et du suivi des contacts des personnes infectées par le coronavirus, a validé lundi le principe d'un "certificat de quarantaine" qui pourrait concerner tout un chacun, que l'on soit employé ou non.Ce certificat médical spécifique sera intégré en cours de semaine aux logiciels professionnels des médecins généralistes. Ces derniers seront en effet en première ligne pour les délivrer, après avoir testé positivement un patient ou avoir appris de ce dernier qu'il a été précédemment en contact étroit avec certaines autres personnes (comme celles habitant avec lui). Dans ce cas, le médecin "peut délivrer un certificat de quarantaine pour ces personnes", même si elles "ne présentent pas (encore) de symptômes et sont aptes au travail", précise un communiqué publié à l'issue de la CIM. Le certificat précise en effet si la personne est malade et donc incapable de travailler, ou est apte au travail mais doit rester isolée, une mesure qu'elle est tenue de respecter. Dans le cas où la personne est sous certificat de quarantaine mais apte au travail, le télétravail est donc la seule option. Si le type de travail ne le permet pas, les salariés tombent alors sous le régime du chômage temporaire, sur base du certificat de quarantaine remis à l'employeur. Les indépendants peuvent quant à eux demander un droit passerelle. (Belga)

